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İran'da hava kirliliğine karşı "Otomobilsiz Salı" kampanyası

Kampanyaya destek veren bazı kamu kurumları iş yerine bisikletle gelen çalışanlarına para ödülü verirken, Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi de makamına bisikletle geliyor

11 Aralık 2018 Salı 14:37
İran'da hava kirliliğine karşı "Otomobilsiz Salı" kampanyası

ANKARA (AA) – İran'da hava kirliliğini azaltmak için yaklaşık bir ay önce başlatılan "Otomobilsiz Salı" kampanyası resmi kurumların ve halkın desteğiyle birçok bölgeye yayılırken, kampanyaya destek veren Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi de makamına bisikletiyle gidiyor.

Kamuoyunda ve ülke medyasında "Otomobilsiz Salı" adıyla büyük ilgi gören kampanyaya ülkedeki kurum ve şirketlerin bazı üst düzey yetkilileri de destek veriyor.

Konuyla ilgili İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Çevre Koruma Ajansı Halkın Katılımı Genel Müdürü Muhammed Derviş, kampanyanın ilk olarak hava kirliliğinin en yoğun şekilde hissedildiği Huzistan eyaletinde başladığını ve kamuoyunun ilgisi sayesinde diğer kentlere yayıldığını belirterek, "En büyük desteği İsfahan'da görüyoruz, Yezd eyaleti de kampanyaya büyük destek veriyor." dedi.

- İş yerine bisikletle gelenlere para ödülü

Kampanyanın birçok devlet kurumunda desteklendiğini anlatan Derviş, "Arak Enerji Şirketi, iş yerine bisikletle gelen çalışanlarına her gün 4 bin tümen (yaklaşık 3 TL) veriyor." diye konuştu.

Ülkenin birçok noktasında şubeleri bulunan Kudüs Hastaneleri'nin de kampanyaya destek verdiğini belirten Derviş, "Kudüs Hastaneleri de kampanyaya katılan çalışanlarını nakit parayla ödüllendiriyor." bilgisini verdi.

- Tahran Belediye Başkanı makamına bisikletle gidiyor

Kampanyaya en büyük destek ise Tahran Belediye Başkanı Piruz Henaçi'den geldi. Henaçi salı günleri makamına bisikletle gitmeye başladı. Sabah saatlerinde evinden bisikletle çıkan Henaçi'ye vatandaşlar da bisikletleriyle eşlik ediyor.

Dünya genelindeki hava kirliliği sıralamasında ilk 5 şehir arasında yer aldığı belirtilen Tahran'ın yanı sıra Huzistan, İsfahan ve Tebriz gibi büyük kentlerde bu sebeple okullar sık sık tatil ediliyor. Şehrin hava sirkülasyonuna uygun olmayan konumu ve nüfus yoğunluğunun yanı sıra eski model araçlar ile yaygın olarak kullanılan motosikletlerin çıkardığı egzoz gazları, Tahran'da hava kirliliğini artıran etkenler arasında gösteriliyor.


Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 14:37
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