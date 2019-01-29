İran'da hava kirliliği Meşhed kentinde hava kirliliği nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi

İSTANBUL (AA) - İran'ın Meşhed'deki hava kirliliğinin yüksek seviyelerde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullarda bugün eğitime ara verildi. Mehr haber Ajansı'na göre, Rezevi Horasan eyaletinin merkez kenti Meşhed'deki hava kirliliğinin 140 mikrogram/metreküp seviyelerinde seyretmesi nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bugün tatil edildi. Haberde, hava kirliliğindeki artış nedeniyle zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması, kalp ve akciğer hastalarının uzun süre açık havada kalmamaları önerisinde bulunuldu. Hava kalitesi endeksinde bir metreküp hava içindeki partikül maddeye (PM10) göre belirlenen değerler şöyle sıralanıyor: 0-50 arası "temiz hava" (yeşil), 51-100 "orta" (sarı), 101-150 "hassas" (turuncu), 151-200 "sağlıksız" (kırmızı), 201-300 "kötü" (mor), 301-500 "tehlikeli" (kahverengi).





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