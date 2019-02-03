İran'da gözaltına alınan 5 Mısırlı serbest bırakıldı

İran'da gözaltına alınan 5 Mısırlı serbest bırakıldı03 Şubat 2019 Pazar 20:42
KAHİRE (AA) - Mısır Dışişleri Bakanlığınca, İran karasularına izinsiz girdiği için gözaltına alınan 5 Mısırlının serbest bırakıldığı bildirildi.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan bayraklı balıkçı teknesiyle İran karasularına izinsiz girdikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 5 Mısırlının, Bakanlığın girişimleriyle serbest bırakıldığı belirtildi.
Söz konusu 5 Mısırlı hakkında yasal işlemlerin tamamlandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu ifade edildi.
Geçen aralık ayının son günlerinde Mısır yönetimi, 5 Mısırlı balıkçının İran'da alıkonulduğunu bildirmiş, aynı hafta 3 Ocak'ta Birleşik Arap Emirlikleri bayraklı bir teknedeki 2 Mısırlı balıkçının daha gözaltına alındığı belirtilmişti.
Söz konusu 2 Mısırlının durumuna ilişkin bilgi verilmedi.
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