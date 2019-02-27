0553 313 94 23

İran'da genel seçim tarihi belli oldu

İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Selman Samani:- "11'inci dönem İran Meclisi milletvekili seçimleri, 21 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek"

27 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
İran'da genel seçim tarihi belli oldu

İSTANBUL (AA) - İran İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyit Selman Samani, ülkedeki genel seçimlerin 21 Şubat 2020 tarihinde düzenleneceğini söyledi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Samani, "11'inci dönem İran Meclisi milletvekili ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri, 21 Şubat 2020 tarihinde düzenlenecek." dedi.

Ülkede 290 sandalyeli İran Meclisi seçimleri 4 yılda, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir düzenleniyor. 5'inci dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri 26 Şubat 2016 tarihinde düzenlenmişti. Söz konusu meclis üyelerinden bazılarının vefat etmeleri nedeniyle ara dönem seçimi yapılıyor.

Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi, 86 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi, İran'ın en önemli otoritesi olan "Rehber"in (Ayetullah Ali Hamaney) atanması, denetlenmesi ve Rehber'in ölmesi halinde yeni dini lideri belirleme görevlerini yürütüyor.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 15:36
  1. İran meclisi
  2. İran'da genel seçimler
  3. seçim tarihi
  4. Uzmanlar Meclisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Taşkınlardan zarar gören yollarda düzenleme çalışması başlatıldı
    1. Taşkınlardan zarar gören yollarda..
    2. Binali Yıldırım'ın seçim çalışmaları
    3. İstanbul’dan Bayburt’a kardeşlik..
    4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,..
    5. İstanbul’da dolu yağışı etkili olmaya..
    6. Çankırı’da kumar operasyonu
    7. Geçmişin izleri geleceği inşa ediyor
    8. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay:
    9. "Kadın ekonomik faaliyetlere..
    10. Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya: "FETÖ,..
    11. Pakistan ordusu paylaştı! Hintli..
    12. Ölümlere sebep olan obeziteye dikkat
    13. Avustralya insansız savaş uçakları..
    14. Tanker devrildi, karayolu ulaşıma..
    15. Ekinci’den “Malatya’da beka sorunu..
    16. Ağıl çöktü koyunlar telef oldu
    17. Sağlık Bakanlığında "Tuz Azaltma..
    18. Başkan Kayda, “Salihli’ye hayal ötesi..
    19. Çankırı’da ’İkinci Bahar’ rüzgarı esti
    20. Sıfır Atık Projesi ile 15 ton atık..
    21. Çankırı halterde Naim’in izinde
    22. Ürgüp projelerini açıkladı
    23. 5. KTÜ Savunma Sanayi Günleri
    24. Türkiye - Moldova maçının öncelikli..
    25. UTAŞ Uşakspor'da Mehmet Yozgatlı dönemi
    26. Yıldız Pehlivan Halk Eğitim Merkezi..
    27. AK Parti'den kritik yeni parti..
    28. Gazeteciler Cemiyetinden sert tepki
    29. TÜGVA’dan Kaymakam Yönden’e ziyaret
    30. ADYÜ Eczacılık Fakültesinde önlük..
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Fehmi Koru'dan yeni parti şaşkınlığı! Kendi kendini yalanladı
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Erdoğan'dan sert sözler! "Türkiye'yi terk et, Irak'ta Kürdistan'a git"
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Emekli maaşlarına yeni düzenleme! 600 TL zam yapılacak
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Küçük kızın okulda anlattıkları şok etti!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!
    Karamollaoğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'na çağrı!

    Günün Karikatürü

    27 Şubat 2019
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Pakistan, Hindistan hava sahasına girdi! Hint savaş uçağı düştü
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor
    Türkiye'nin en zenginleri arasındaydı! Mirası paylaşılamıyor