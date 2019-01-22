İran'da gece partisine 72 gözaltı

İSTANBUL (AA) - İran'da ülkenin kuzeyindeki Mazenderan eyaletine bağlı Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı. Asriran haber sitesine göre, Sari Genel Savcısı Seyyid Yunus Hüseyin Alemi yaptığı çıklamada, "Sari kentinde gece partisi düzenleyen 72 kişi gözaltına alındı. Söz konusu parti içkiliydi." dedi. Söz konusu partinin içkili olduğunu belirten Alemi, gece yarısı emniyet güçlerinin partiye müdahale ettiğini ve evdeki herkesin gözaltına alındığını kaydetti.

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