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İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu

İran'ın güneyinde yürütülen petrol ve gaz keşif çalışmalarında yaklaşık 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:34
İran'da 1 trilyon metreküplük gaz rezervi bulundu

İran devlet televizyonunun haberine göre, Fars eyaletinin güneyinde yapılan çalışmalarda 3 bin 900 metre derinlikte 1 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi keşfedildi.

İran Ulusal Petrol Şirketi Keşif Çalışmaları Müdürü Salih Hindi, keşfedilen rezervlerin başkent Tahran'ın 16 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılama kapasitesine sahip olduğunu ifade etti.

Hindi, konuyla ilgili detaylı bilgilerin kısa süre sonra İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Mesud Kerbasiyan tarafından kamuoyuna duyurulacağını aktardı.

Ulusal Petrol Şirketi verilerine göre, yaklaşık 33 trilyon metreküplük doğal gaz rezervi bulunan İran, bu alanda dünya genelinde Rusya'dan sonra ikinci sırada yer alıyor.

 

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 15:34
  1. İran

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  • jklşjklş44 dk önce
    allah dahada artısın bizim komşumuz kardeş islami iranın gücünü zalimlere karşı artırsıngözümüz yok ama gözü olanalçak işgalci emperyalistlerin gözü çıksıninşallah amin çünkü nerde bir zenginlik olursa yağmalarlar işte onları durdurmanın tek yoluda nükleer güç deprem iklim meterolojik fay uzay askeri gücü silahlarına sahip olmaktır

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