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İran'da fotoğraf skandalı! Hemen kaldırıldı

İran'ın Şiraz kentinde, 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümü dolayısıyla bir meydanda bulunan bilboardlara asılan asker fotoğraflarının İsrail askerlerine ait olduğu ortaya çıktı

27 Eylül 2018 Perşembe 18:09
İran'da fotoğraf skandalı! Hemen kaldırıldı

İran'ın Şiraz kentinde 1980-88 İran-Irak savaşının başlangıcının yıldönümü dolayısıyla meydanlara asılan fotoğraftaki askerlerin İsrail askerleri olduğu anlaşıldı. 

Hafta başında asılan panoda üç erkek asker bir kayalığın üzerinde görülüyordu.

Ancak fotoğraftaki askerlerin tüfeklerinin İran ordusunun envanterinde bulunmayan M16 olması şüphe uyandırdı. Daha sonra bu askerlerin İsrail askeri olduğu, orijinal fotoğrafta bir de kadın askerin bulunduğu anlaşıldı.

1979'daki İslam Devrimi'nden bu yana İran liderleri İsrail'in ortadan kaldırılması çağrısı yapıyor. Bu liderler, Müslüman topraklarının işgalcisi olarak niteledikleri İsrail'in var olma hakkını reddediyor.

İran medyasına göre, Şiraz Yerel Yönetim Konseyi Başkanı Seyyed Ahmad Dastgheyb, panoyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi ve ''Fotoğrafın gaspçı Siyonist rejimin askerlerine ait olduğu teyit edilirse sorumlular en sert şekilde cezalandırılacak'' dedi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 18:09
  1. İran
  2. İsrail
  3. Fotoğraf skandalı

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