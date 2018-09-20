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İran'da etkili olan fırtına ve aşırı yağmurlar can aldı

İran'ın 9 eyaletini etkisi altına fırtına ve aşırı yağmurlar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi kayboldu.

20 Eylül 2018 Perşembe 10:04
İran'da etkili olan fırtına ve aşırı yağmurlar can aldı

İran Arama Kurtarma Kurumu Başkanı Murteza Selimi, aşırı yağış ve fırtınaların Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Erdebil, Semnan, Mazenderan gibi ülkenin kuzeyindeki 9 eyaleti etkisi altına aldığını belirtti.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Semnan eyaletine bağlı Şahrud kentindeki aşırı yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Selimi, aynı bölgede aşırı yağışlardan kaynaklanan seller nedeniyle 3 kişiden haber alınamadığını ifade etti.

İranlı yetkili, ekiplerin sel ve fırtınanın vurduğu bölgedeki halka çadır ve ihtiyaç malzemeleri dağıttığını aktardı.

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 10:04
  1. İran Arama Kurtarma Kurumu
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