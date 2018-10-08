0553 313 94 23

İran'da esnaf tekrar kepenk kapattı

Çeşitli kentlerinde esnaf, ülkedeki ekonomik sorunları protesto etmek için yeniden kepenk kapattı.

08 Ekim 2018 Pazartesi 17:36
İran'da esnaf tekrar kepenk kapattı

İnternetteki sosyal paylaşım sitelerinde yer alan görüntülerde, başkent Tahran'ın yanı sıra Tebriz, Kermanşah ve İsfahan gibi kentlerde bazı esnafın kepenk kapattığı görüldü.
Geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden "16 Mehr (8 Ekim) Protestosu" sloganıyla yapılan kepenk kapatma eylemi çağrısına, ülkenin çeşitli kentlerinden bazı esnafın olumlu yanıt verdiği belirtiliyor.

İRAN'DAKİ EKONOMİK KRİZ

İran'ın Meşhed kentinde geçen yıl aralık ayında ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan, ardından İsfahan'ın da aralarında bulunduğu birçok kente yayılan gösterilerde 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkede doların hızla yükselişe geçmesi üzerine geçen aylarda başkent Tahran'ın en önemli alışveriş merkezlerinden "Büyük Çarşı" esnafı da ekonomik gidişatı gerekçe göstererek kepenklerini kapatmış, bu durum ülkede yeni protestoların başlamasına neden olmuştu.

Hükümetin ekonomi alanında aldığı tedbirler doların ateşini düşürmediği gibi piyasada yaşanan krizin boyutlarını daha da arttırdı. Serbest piyasada dolar 14 bin tümen civarında.

Döviz kurundaki ani artış halkın alım gücünü düşürürken iş yerlerinin üst üste kapandığı ve işsizliğin giderek arttığı İran'da sosyal medya üzerinden "genel grev ve protesto" çağrıları yapılıyor.

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 17:36
  1. İran

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çorum'da çaldılar İzmir'de enselendiler... Değeri yaklaşık 500 bin TL
    1. Çorum'da çaldılar İzmir'de..
    2. A Milli Takım'da sakatlık şaşkınlığı!..
    3. Fransa'dan Cemal Kaşıkçı açıklaması
    4. CHP'den Cemal Kaşıkçı açıklaması!..
    5. Guti Hernandez Beşiktaş'tan ayrılacak..
    6. Milli Takım'da sakatlık şoku!
    7. Sivil toplum kuruluşlarından Kaşıkçı..
    8. Amerika'yı karıştıran görüntü!..
    9. Rıdvan Dilmen Fenerbahçe bombasını..
    10. Samsun'da oğlunu öldüren babadan şok..
    11. İtalya'dan AB'ye flaş suçlama!
    12. Karaman'da torbacı sevgililere..
    13. Karaman'da uyuşturucu operasyonu
    14. Antonio Conte bombası! Yeni hoca o mu?
    15. Adalet Bakanı Gül'den terörle mücadele..
    16. Hollanda'daki gözaltılar sonrası..
    17. Yerli üretim implantta önemli başarı!..
    18. Bakan Abdulhamit Gül'den hakim, savcı..
    19. Terör örgütü DEAŞ Kerkük'te 14 köyü..
    20. FETÖ'cü eski hakim hakkında karar..
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    Mckinsey iptal oldu, Amerikancı tayfa açığa düştü! 'Aman Tanrım' dedi!
    2018 nafaka miktarı ne kadar?
    2018 nafaka miktarı ne kadar?

    Günün Karikatürü

    7 Ekim 2018
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    McKinsey’in kirli çamaşırları ortaya çıkıyor
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu