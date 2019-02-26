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İran'da Esed'in ziyaretini eleştiren gazeteye yayım yasağı

Reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi geçici olarak kapatıldı

26 Şubat 2019 Salı 20:14
İran'da Esed'in ziyaretini eleştiren gazeteye yayım yasağı

ANKARA (AA) - İran'da reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'in Tahran ziyaretini eleştiren manşeti nedeniyle geçici olarak kapatıldı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya göre, Tahran'daki Kültür ve Medya Mahkemesi, reformistlere yakınlığıyla bilinen Kanun gazetesine yarından itibaren geçici yayım yasağı getirdi.

Haberde, kapatma kararının gazetenin bugünkü manşetiyle ilgili olduğu belirtildi, ancak yasağın süresine ilişkin bilgi verilmedi.

Kanun gazetesi, Suriye rejimi lideri Esed'in dünkü Tahran ziyaretini İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Esed'in kucaklaştığı fotoğrafla manşetten vererek "Davetsiz misafir" başlığını atmıştı.





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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 20:14
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