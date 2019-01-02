İran'da emeklilerden maaş protestosu

ANKARA (AA) - İran’ın başkenti Tahran'da meclis önünde toplanan emekliler, yasal haklarının dikkate alınmamasını ve maaşlarının yetersizliğini protesto etti.

Başta emekli öğretmenler ve hemşireler olmak üzere onlarca emekli başkent Tahran'daki meclis binası önünde gösteri düzenledi.

"Enflasyon ve pahalılık halkın başına bela" şeklinde sloganlar atan onlarca emekli, "Ayrımcılık yerine hukuku uygulayın." yazılı dövizler taşıyarak, maaşlarının artırılmasını istedi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya göre, emekliler, hükümetten gelecek yılın bütçesinde yasal haklarının dikkate alınmadığını savunarak, bütçenin yeniden düzenlenmesini talep etti.

Ülkede emekli askerler de geçen ay meclisin önünde toplanarak, gelecek yılın bütçesinde maaşlarının iyileştirilmesini ve doğrudan vergiler yasasının mecliste yeniden düzenlenmesi talebiyle gösteri düzenlemişti.