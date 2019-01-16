0553 313 94 23

İran'da ekonomik kriz hırsızlık olaylarını artırdı

İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesindeki ekonomik sorunların hırsızlık vakıalarını artırdığını söyledi- İran Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Eyüb Süleymani:- "Ülkedeki hırsızlık olaylarının yüzde 70'i on eyalette meydana geliyor"

16 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
İran'da ekonomik kriz hırsızlık olaylarını artırdı

İSTANBUL (AA) - İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri, ülkesindeki ekonomik sorunların hırsızlık vakıalarını artırdığını belirtti.

İran medyasına göre, Hırsızlıkla Mücadele Polis Güçleri Daire Başkanları Kongresi'nde konuşan Muntazeri, "Ekonomik şartlar, işsizlik ve iş yerlerinin kapanması geçen yıla göre bu yıl hırsızlığın artmasına neden oldu. Ülkede hırsızlık uyuşturucuya bağlı suçlardan sonra geliyor." dedi.

Hırsızlık suçunun artmasının direk olarak uyuşturucu suçlarını artırdığına değinen Muntazeri, "İran'daki adli suçların yüzde 27-28'i hırsızlıkla alakalı" olduğunu belirtti.

Muntazeri, "Ekonomik sorunlar ve fakirlik toplum fertleri üzerindeki baskısını artırıp zaruri ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiklerinde kişi dindar dahi olsa hırsızlık yapma durumunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet idarelerindeki yolsuzluklara işaret eden Muntazeri, "Bir de ihtiyacı olmadığı halde yolsuzluk yapanlar var. Bunlar açgözlülükte sınır tanımıyor. Çok başlı ejderha gibi. Kök salmışlar. Bir kökü kesiyorsunuz başka bir yerden baş gösteriyor." şeklinde konuştu.

- Hırsızlığın yüzde 70'i on eyalette

İran Emniyeti Genel Müdür Yardımcısı Eyüb Süleymani, "Ülkedeki hırsızlık olaylarının yüzde 70'i on eyalette meydana geliyor." dedi.

Süleymani, ülke genelinde yaklaşık 200 bin kişinin hırsızlığı meslek haline getirdiğini kaydetti.


Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 13:24
  1. Hırsızlık olaylarında artış
  2. İran Genel Başsavcısı Muhammed Cafer Muntazeri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ANALİZ - Bir ‘exit’ krizi
    1. ANALİZ - Bir ‘exit’ krizi
    2. "Pavyondan, kumarhaneden çıkıp örgüt..
    3. MİT tırlarının durdurulmasına ilişkin..
    4. Beşiktaşlı taraftarlardan takımlarına..
    5. Oltasında takılan balığa kendisi bile..
    6. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz..
    7. 19. İzocam Öğrenci Yarışması başladı
    8. Yerli kömür üretiminde rekor kırıldı
    9. Trump'ın tehdidi sonrası tartışılan..
    10. Eşinin "FETÖ'cü" diye ihbarda..
    11. Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge"..
    12. İran'da ekonomik kriz hırsızlık..
    13. Saadet Partisi'nde iki isim daha belli..
    14. Fenerbahçeli futbolcular kanser..
    15. Altay Kulübü 105 yaşında
    16. Youtube'dan flaş karar! O videolar..
    17. Piyasalarda gün ortası
    18. Engelli milli atıcılara altın hediye..
    19. Safranbolu konakları beyaz örtüyle..
    20. Yemen görüşmelerinin ikinci turu..
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Yahudileri korku sardı! Ülkeden kaçmaya başladılar
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Erdoğan'ın hamlesi üreticinin yüzünü güldürdü
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Mahkeme açıkladı! İçecek devi resmen iflas etti
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    Serdar Arseven 'o tarihe dikkat' dedi! Yeni bir Gezi hazırlığı mı?
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar
    7 ülke bir araya geldi! DAGF'ı kuruyorlar

    Günün Karikatürü

    16 Ocak 2019
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Melih Gökçek'ten o isme sert sözler: Görünce çatır çatır çatlayacaksın
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var
    Yaptırmayan yandı! 2 bin 558 lira cezası var