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İran'da Eğitim Bakanlığına yeni atama

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin yerine, Cevad Hüseyni'yi bakan vekili atadı

09 Haziran 2019 Pazar 19:14
İran'da Eğitim Bakanlığına yeni atama

TAHRAN (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, istifa eden Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin yerine Cevad Hüseyni'yi bakan vekili atadı.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ruhani'nin, 6 Haziran'da istifasını kabul ettiği Bathai'nin yerine, Cevad Hüseyni'yi Eğitim Bakan Vekili olarak atadığı belirtildi.

Horasanı Rezevi Eyaleti Eğitim Genel Müdürü Hüseyni'nin, daha önce de aynı eyalette Vali Yardımcılığı görevinde bulunduğu ifade edildi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii de yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanlığının, hükümet ve özellikle Ruhani için önemine işaret ederek, Hüseyni'nin atamasında, eğitimcilerin ve öğrencilerin endişelerinin göz önünde bulundurulduğunu ifade etti.

İran'da Eğitim Bakanı Muhammed Bathai'nin 21 Şubat 2020'de yapılacak genel seçimlerde milletvekilliğine aday olmak için istifa dilekçesini Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye sunduğu ve 6 Haziran'da kabul edildiği açıklanmıştı.

İran yasalarına göre gelecek yıl yapılacak genel seçimlerde aday olacaklara, özel şirket ya da kamudaki görevlerinden istifa etmeleri için tanınan süre 6 Haziran'da doldu.

Öte yandan basına daha önce yansıyan haberler, "Bathai'nin istifasının ardından başka nedenler mi var?" sorusunu gündeme getirdi.

Devlet medyasında yer alan haberlerde, Bathai'nin, öğretmenlerin geciken maaşlarının ödenmemesi ve taleplerinin hükümet tarafından yerine getirilmemesi nedeniyle sunduğu istifanın, Ruhani tarafından kabul edilmediği kaydedilmişti.

Mecliste daha önce hakkında gensoru önergesi verilen Bathai, muhalifler tarafından azledilmesi istenen bakanlar arasında yer alıyordu. Bathai'nin istifa etmesiyle meclisteki gensoru önergesi de iptal oldu.

Ruhani kabinesinden Çalışma Bakanı Ali Rebii geçen yıl 8 Ağustos'ta, Ekonomi ve Maliye Bakanı Mesud Kerbasiyan da 26 Ağustos'ta mecliste yapılan gensoru oylaması sonucunda görevlerinden azledilmişti.

Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, hükümetle kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle 20 Ekim 2018'de, Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de bütçe tartışmaları sebebiyle 26 Aralık 2018'de istifa etmişti.

Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif de 25 Şubat'ta istifa etmiş ancak dilekçesi Ruhani tarafından kabul edilmemişti.

İran'da 11'inci dönem milletvekilliği ve Uzmanlar Meclisi ara dönem seçimleri, 21 Şubat 2020'de düzenlenecek.

Ülkede 290 sandalyeli İran Meclisi seçimleri 4 yılda, Uzmanlar Meclisi seçimleri ise 8 yılda bir düzenleniyor. 5'inci dönem Uzmanlar Meclisi seçimleri 26 Şubat 2016'da düzenlenmişti. Söz konusu meclis üyelerinden bazılarının vefat etmeleri nedeniyle ara dönem seçimi yapılıyor.

Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilen Uzmanlar Meclisi, 86 din adamından oluşuyor. Uzmanlar Meclisi, İran'ın en önemli otoritesi olan "Rehber"in (Ayetullah Ali Hamaney) atanması, denetlenmesi ve Rehber'in ölmesi halinde yeni dini lideri belirleme görevlerini yürütüyor.

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 19:14
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