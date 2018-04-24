Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İran'da düşen jetle ilgili önemli gelişme

İran'da düşen Mina Başaran ve arkadaşlarına mezar olan jetle ilgili ön rapor hazırlanıyor.Raporun, bu hafta Türkiye’ye ulaşması bekleniyor

24 Nisan 2018 Salı 08:13
İran'da düşen jetle ilgili önemli gelişme

İran’da 11 kişinin öldüğü jet kazasında sona gelindi. Fransa’da kara kutuların analiz edilmesiyle birlikte hem kazaya ışık tutacak kayıtlara ulaşıldı, hem İran’da en başında beri varlığını hissettirdiği belirtilen bir kuşku giderildi. Türkiye, kaza sonrasında jette 3’ü mürettebat, 11 kişinin bulunduğunu iletti. Kazanın yaşandığı bölgede bugüne değin yapılan tüm aramalara karşın kaptan pilot Beril Gebeş’in naaşına ulaşılamadı. Bu durum İran’da, “düşen jette 10 kişi var” yönünde kuşkuya yol açtı. Kara kutuların açılmasıyla birlikte, jette 11 kişi olduğu net olarak ortaya çıktı.

RAPOR BU HAFTA TÜRKİYE’DE

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’na bağlı Kaza Araştırma ve İnceleme Kurulu’nun, bir süre önce Dışişleri Bakanlığı’na yazdığı ve İranlı yetkililerden arama çalışmalarını hızlandırmalarını istediği yazının da perde arkasında bu konunun bulunduğu belirtiliyor. GazeteHabertürk'ten Olcay Aydilek'in haberine göre Türkiye, İran ve jetin üreticisi Kanada temsilcileri, Fransa’nın başkenti Paris’te kara kutuların analiz edilmesinin ardından ülkelerine döndü. İran’ın, bu ve diğer veri ve bilgilerin ışığında kazaya ilişkin ön raporunu yazmaya başladığı, ön raporun bu hafta Türkiye’ye sunulacağı belirtiliyor. Ön raporla, kazanın nedeni, pilotaj hatası olup olmadığı, teknik sorun yaşanıp yaşanmadığı ortaya konulacak.

KRİTİK SORU: NEDEN YÜKSELDİ VE ALÇALDI?

Kaynaklar, pilotun önce 36 binden 38 bin feet irtifaya tırmanmak istediğini, 37 bin 900 feet yüksekliğe ulaştığında tekrar 34 bin feete alçalmak istediğini belirterek, “Uçak, 34 bin feete, sonrasında 32 bin feet’e kadar iniyor. Bundan sonra düşüş başlıyor. Bu yükselme ve alçalma kritik bir unsur” dedi. Kazanın üzerindeki sır perdesi, araştırma heyetinin de birinci derecede odaklandığı bu sorunun yanıtıyla kalkacak.

HABERTÜRK

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 08:13
  1. Uçak

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    1. Seçim öncesi ekonomiye mini paket
    2. Çin'de karaoke salonunda yangın: 18..
    3. Fransa Cumhurbaşkanı Macron Amerika'da
    4. Adıyaman'da deprem: 13 kişi yaralı
    5. Talimat verildi! Katar'dan Türkiye..
    6. Beşiktaş yönetimi Galatasaray maçı..
    7. Kemal Kılıçdaroğlu: Vekil transferi..
    8. Uzmanından kanser hakkında çok önemli..
    9. İran'da düşen jetle ilgili önemli..
    10. Amerika'da Pompeo'nun dışişleri..
    11. Başbakan Yardımcısı Çavuşoğlu..
    12. Çiftlik Bank'ın yazılımcısı..
    13. CHP'nin seçim taktiği: Kavga et...
    14. 15 milyon yapı için imar barışında..
    15. CHP'nin kuryesi Kasım Gülek iddiası
    16. Perinçek hülleci vekillere yüklendi!..
    17. Gökçek CHP'nin adayını açıkladı!
    18. Kemal Kılıçdaroğlu'nun iftirasına..
    19. 'Konuşmamızı hep kısa kesiyorduk'
    20. 'Abdullah Gül hangi vicdanla aday..
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    İYİ Parti cumhurbaşkanı adayını açıkladı!
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Tan Sağtürk'ten çocuk istismarı! NTV de canlı canlı yayınladı
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Meclis'teki gerginliğe Erdoğan'dan sert tepki!
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Mete Yarar’dan çarpıcı açıklama: Yunanistan savaş gemisi kiraladı, Türkiye'ye hazırlık yapıyor
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim
    Nikahı iptal edilen gelin konuştu: Sadece şaka yapmak istemiştim

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    Karamollaoğlu Yapıcıoğlu ile görüştü
    CHP'de isyan çıktı!
    CHP'de isyan çıktı!