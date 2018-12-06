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İran'da düğün evine silahlı saldırı: 4 ölü

06 Aralık 2018 Perşembe 10:09
İran'da düğün evine silahlı saldırı: 4 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Kermanşah eyaletinde bir kişinin Kalaşnikof tüfekle düğün evine düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti 16 kişi de yaralandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kermanşah Emniyet Müdürü Menuçehr Emanullahi, "Kermanşah eyaletine bağlı Çemen kasabasında düğün evine Kalaşnikof tüfekle düzenlenen saldırıda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı." dedi.

Olayla ilgili 3 kişinin gözaltına alındığını dile getiren Emanullahi, saldırganın yakalanmasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:09
  1. Düğün evine saldırı
  2. iran
  3. Kermanşah eyaleti

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