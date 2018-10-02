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İran'da doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletinde doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi.

02 Ekim 2018 Salı 10:25
İran'da doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi

Devlet televizyonunun haberine göre, Huzistan Kriz Yönetim İdaresi Genel Müdürü Kiyumers Hacızade, Bağ Melik İlçesi yakınlarında Huzistan-İsfahan doğal gaz boru hattında patlama meydana geldiğini duyurdu. 

Hacızade, patlamanın ardından güvenlik gerekçesiyle çevredeki yerleşim yerlerinin tahliye edildiğini belirtti. 

Patlamanın boru hattındaki gaz sızıntısı nedeniyle gerçekleştiğini aktaran Hacızade, olayla ilgili incelemenin sürdüğünü ifade etti. 

Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz, 22 Eylül'de İran-Irak savaşının 38. yılı münasebetiyle gerçekleştirilen askeri geçit töreni sırasında 25 kişinin öldüğü 69 kişinin yaralandığı bir terör saldırısına sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 10:25
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