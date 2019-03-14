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İran'da doğal gaz boru hattı patladı: 5 ölü

Ahvaz'da doğal gaz boru hattının patlaması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

14 Mart 2019 Perşembe 11:39
İran'da doğal gaz boru hattı patladı: 5 ölü

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz'da doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi öldü.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, "Ahvaz-Mahşehr otoyolu yakınlarındaki doğal gaz boru hattının patlaması sebebiyle 5 kişi hayatını kaybetti." dedi.

Patlama esnasında yoldan geçen otobüs, otomobil ve bir kamyonetin ateş aldığını dile getiren Turabpur, çıkan yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ahvaz İtfaiye Müdürü Ali Turabpur, yaralılar hakkında bilgi vermedi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 11:39
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