İran'da Devrim Muhafızlarına saldırı

TAHRAN (AA) - İran'ın kuzeybatısındaki Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına yapılan silahlı saldırıda 3 asker hayatını kaybetti. İran devlet medyasında yer alan habere göre, Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Piranşehir ilçesinde Devrim Muhafızları Ordusu aracına silahlı saldırı düzenlendi. 3 Devrim Muhafızı askerinin hayatını kaybettiği 1 askerin yaralandığı saldırıyı henüz üstlenen olmadı.



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