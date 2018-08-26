İran'da deprem: 1 ölü 219 yaralı

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Tazeabad ilçesinde yerel saatle 02.43’te 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran'ın devlet televizyonuna konuşan Kirmanşah Valisi Hoşeng Bazund, depremde şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 219 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kurtarma ve sağlık ekiplerinin olay yerine intikal ettiğini, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade eden Bazund, vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiğini ve sabaha kadar artçı depremlerin devam ettiğini kaydetti.