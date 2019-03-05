İran'da demir yolu işçilerinden maaş protestosu - Tebriz kentindeki demir yolu işçileri, maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle demir yolunu kapattı

ANKARA (AA) - İran’ın Doğu Azerbaycan eyaletine bağlı Tebriz kentindeki demir yolu işçileri, maaşlarının ödenmemesi gerekçesiyle tren hattını kapatarak eylem yaptı. İran resmi ajansı IRNA'ya konuşan eyaletin Demiryolları Genel Müdürü Şapur Erselani, yüklenici firmanın işçilerin maaşlarını iki aydır ödemediğini söyledi. Maaşlarının ödenmemesine tepki gösteren işçilerin demir yolunu kısa süreli kapattığını belirten Erselani, "Bir grup demir yolu işçisi yüklenici firmanın iki aydır maaşlarını ödememesi üzerine demir yolu hattı üzerinde eylem yaptı." dedi. Yaklaşık 100 işçinin katıldığı eylem nedeniyle tren seferlerinin aksadığını aktaran İranlı yetkili, eylemin olaysız şekilde sona erdiğini kaydetti. Erselani, işçilerin maaşlarının hükümetten temin edilerek ödeneceğini söyledi.





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