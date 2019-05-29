İran'da cuma namazı imamı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

TAHRAN (AA) - İran'ın Fars eyaletine bağlı Kazerun ilçesi cuma namazı imamı Muhammed Hursend, bıçaklı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Kazerun cuma namazı imamı Hursend saat 03.30 sularında Kadir Gecesi için düzenlenen programdan dönüşte evinin önünde bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı.

Saldırının ardından Hursend'in hastaneye kaldırıldığı ancak aldığı yaranın büyük olması nedeniyle kurtarılamadığı belirtildi.

Güvenlik güçleri tarafından yapılan açıklamada ise saldırganın tespit edildiği ve yakalanması için çalışmalara başlandığı aktarıldı.

İran'da Kadir Gecesi, ramazanın 19, 21 ve 23. gecelerinden birinde olduğuna inanıldığı için bu geceler sabaha kadar ibadetle geçiriliyor.