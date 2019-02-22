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İran'da cuma hutbelerinde ekonomi eleştirisi

İran'da cuma hutbelerinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum eleştirildi

22 Şubat 2019 Cuma 15:34
İran'da cuma hutbelerinde ekonomi eleştirisi

ANKARA (AA) - İran'da cuma hutbelerinde, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik durum ve halkın geçim şartlarının ağırlaşması eleştiri konusu oldu.

İran medyasında yer alan haberlere göre, ülkenin önde gelen din adamlarından Meşhed Cuma İmamı Ayetullah İlmu'l Hüda, hutbesinde, ülkedeki ekonomik sorunlara değindi.

Vatandaşlardan bazılarının temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda olduğunu söyleyen İlmu'l Hüda, "Halk, temel yaşam malzemelerinin pahalı olmasından şikayetçi. Yemeye et bulamıyor. Hükümetimizi kurtarmak istiyoruz. Eğer hükümet olarak sorunları tespit edemiyorsanız başkalarından yardım alın." ifadesini kullandı.

İlmu'l Hüda, kaçak yollarla ülke dışına çıkarılan koyunların ülkedeki et fiyatlarında artışa neden olduğu iddiaları hakkında da, "Memleketin sınırları kimin elinde ki koyunlar kaçak olarak ülkeden çıkıyor? Sizin gözleriniz yok mu ülkede kaçakçılık meydana geliyor?" dedi.

Reşt kentinin Cuma İmamı Ayetullah Resul Felaheti ise ülkedeki haksız kazanca dikkati çekerek, "Yöneticiler 20 milyon insanın maaşı kadar para alıyor. Ülkedeki zorlu ekonomik şartlar onlar için hissedilebilir değil." değerlendirmesinde bulundu.

Tahran Cuma İmamı Muhammed Hasan Ebu Turabi de hutbesinde, İran ekonomisinin ABD yaptırımlarından olumsuz etkilendiğini ve ülke içindeki sorunların giderilmesiyle yaptırımlarının olumsuz etkilerinin azaltılabileceğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:34
  1. Ayetullah İlmu'l Hüda
  2. Ayetullah Resul Felaheti
  3. iran
  4. İran'da cuma hutbeleri
  5. Muhammed Hasan Ebu Turabi

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