THY- Banjul
0553 313 94 23

İran'da çiftçilerin "su" protestosu

- İsfahan kentinde çiftçiler ellerinden alınan sulama hakları için eylem düzenledi - Gösteri sırasında, Yezd eyaletine su taşıyan boru hattını patlatan eylemcilere polis müdahale etti

25 Kasım 2018 Pazar 16:54
İran'da çiftçilerin "su" protestosu

İSTANBUL (AA) - İran'ın İsfahan eyaletindeki çiftçiler, sulama haklarının ellerinden alınması ve bölgedeki kuraklığa çözüm üretilmediği gerekçesiyle gösteri düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsfahan kentine bağlı Garane köyü sakinleri gösteri sırasında, Yezd eyaletine su taşıyan boru hattını patlattı.

Sulama haklarının Yezd kentine verilmesini protesto eden İsfahan'daki çiftçilere emniyet güçlerinin müdahale ettiği belirtiliyor.

İranlı İşçiler Haber Ajansına (ILNA) göre, İsfahan Çiftçiler Odası Başkanı İsfendiyar Emini, çiftçilerin su haklarının ellerinden alınmasına 2 aydan bu yana itiraz ettiklerini fakat hükümet yetkililerinin bu itiraza kulak vermediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Muhammed Hatemi döneminde eski su hakkının Yezd'e intikal ettirildiğine işaret eden İsfendiyar, "İsfahanlı çiftçilerin 18 yıldan bu yana çektikleri sıkıntılara daha fazla tahammülleri kalmadı. İki gün içinde sorunlarının çözülmesini istiyorlar." diye konuştu.

- Yezd eyaletinin içme suyu kesildi

Tabnak Haber Ajansı'na göre, boru hattının patlatılması nedeniyle Yezd'in içme suyu kesilirken, söz konusu eylem son 9 ayda 25 kez gerçekleştirildi.

Yeteri kadar suya sahip olmadıkları için mahsullerinin kurumasından şikayetçi olan çiftçiler, geçen aylarda da benzer protestolar düzenlemiş, bu eylemlerden birinde, cuma namazı sırasında imama sırtlarını dönerek tepkilerini göstermişlerdi.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 16:54
  1. iran
  2. İsfahalı çiftçiler
  3. protesto gösterisi
  4. su

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Voleybol: Efeler Ligi
    1. Voleybol: Efeler Ligi
    2. Akarları (mite) hafife almayın
    3. Giresunspor Başkanı Bozbağ'dan hakem..
    4. BİK Genel Müdürü Karaca’nın annesi..
    5. Cengiz Ünder, Chelsea'nın radarında!..
    6. Konya'da otomobil devrildi: 4 yaralı
    7. Antalya'da otomobil şarampole..
    8. Kabuğu bile kanser riskini %30 azaltıyor
    9. "Kaynakları millete hizmet için..
    10. Göbekten yağ aldırarak kurtulunmuyor
    11. Bakan Akar'dan kritik Rusya görüşmesi!
    12. Turhan Emin Bey Ödül Töreni
    13. Akar Rus mevkidaşı Şoygu ile görüştü
    14. Bölgesel Amatör Lig maçında arbede
    15. Türkiye'den önemli hamle! 300 bin ton..
    16. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    17. Irak'taki sel felaketi
    18. İsrafla konfor bir arada olmuyor
    19. Çelik kasa hırsızlarını 'sarı levye'..
    20. 72 yaşındaki kadın, oğlunun gözü..
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    Sema Maraşlı'dan Cumhurbaşkanlığı'nın videosuna tepki: Erkekler kötüyse hiçbir erkeğe oy vermeyelim
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    ABD'den Türkiye'ye misilleme! Tehdit yüklü bir mesaj...
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    AK Parti belediye başkan adayları kimler oldu? AK Parti yerel seçim adayları
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Anlaşma sağlandı! Artık tüm camilerde uygulanacak
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!
    Yeniden Refah Partisi'nin listesi ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    25 Kasım 2018
    Türk devi satılıyor
    Türk devi satılıyor
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?
    AK Parti belediye başkan adayları son dakika kim oldu?