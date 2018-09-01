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İran'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhından yapılan yazılı açıklamaya göre, İran-Pakistan sınırında ordusu güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, silahlı gruba mensup 4 kişi öldürüldü, 1 asker yaralandı.

01 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
İran'da çatışma: Ölü ve yaralılar var

İran'ın Pakistan sınırında Devrim Muhafızları Ordusu güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada, silahlı gruba mensup 4 kişi öldürüldü, 1 asker yaralandı.

Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhından yapılan yazılı açıklamaya göre, dün Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde Pakistan sınırının sıfır noktasında güvenlik güçleriyle kimliği belirtilmeyen silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı grup mensubu 4 kişi öldürülürken 3'ünün yaralandığı, Devrim Muhafızları Ordusu güçlerinden 1 askerin de çatışma sırasında yaralandığı ifade edildi.

HAZİRAN VE TEMMUZ AYINDA DA SALDIRI GERÇEKLEŞMİŞTİ

Sistan ve Beluçistan eyaleti, son aylarda bölgedeki silahlı gruplarla İran güvenlik güçleri arasındaki çatışmalara sahne olmuştu. Aynı eyalete bağlı Mircave kentinde 25 Haziran'da çıkan çatışmada 3 sınır muhafızı hayatını kaybetmiş, saldırganlardan 3'ünün öldürüldüğü bildirilmişti.

Pakistan sınırının sıfır noktasındaki saldırıyı, "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt üstlenmişti. Temmuz ayında eyaletin sınır bölgelerinde farklı günlerde gerçekleşen 3 çatışmada 4 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran'ın "terör örgütü" ilan ettiği "Ceyşu'l Adl", ülkedeki "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" ileri sürerek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele veriyor.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 12:34
  1. Pakistan
  2. İran
  3. Devrim Muhafızları Ordusu
  4. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Karargâhı
  5. Sistan
  6. Beluçistan
  7. Seravan
  8. Ceyşu'l Adl
  9. Tahran

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