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İran'da çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran medyasında yer alan habere göre, Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin yaralandığı bildirildi.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
İran'da çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

İran'ın batısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile kimliği belirsiz silahlı gruplar arasında çıkan çatışmada 11 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran resmi ajansı IRNA'ya açıklamalarda bulunan Kürdistan eyaleti Emniyet Müdürü Rıza Mirzayi, sabaha karşı Merivan kent kırsalında güvenlik güçleriyle silahlı gruplar arasında çatışma çıktığını duyurdu.

SALDIRIYI ÜSTLENEN OLMADI

Yerel saatle 02.00 sularında başlayan çatışmanın yaklaşık iki saat boyunca devam ettiğini aktaran Mirzayi, çatışma sonucunda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 11 askerin hayatını kaybettiğini 8 askerin de yaralandığını aktardı.

Mirzayi, "Terörist grubun kimliği henüz belli değil. Hiçbir grup ya da örgüt bu saldırıyı üstlenmedi." dedi.

İran'ın batısında Kürdistan eyaletine bağlı Merivan kenti daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PEJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2018 Cumartesi 11:40
  1. İran
  2. PEJAK
  3. Devrim Muhafızları Ordusu

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  • Yemenden Suriye yeYemenden Suriye ye51 dk önce
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