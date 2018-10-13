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İran'da çatışma: 6 ölü

İran-Kürdistan Demokrat Partisi (İKDP), İran'ın Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kentinde çatışma çıktığını, 1 sivil, 2 milis ve 3 İran askerinin hayatını kaybettiğini öne sürdü.

13 Ekim 2018 Cumartesi 11:53
İran'da çatışma: 6 ölü

İran'a muhalif ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) konuşlanan İKDP tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün İran Devrim Muhafızları ve İKDP milisleri arasında ülkenin güneybatısındaki Kirmanşah vilayetine bağlı Paveh kırsalında çatışma çıktığı belirtildi.

Çatışmanın yaklaşık 3 saat sürdüğü ifade edilen açıklamada, 2 İKDP milisinin, 3 İran Devrim Muhafızları mensubunun öldüğü, olay bölgesinde bulunan Ferşad Çeçani isimli bir sivilin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

Paveh'teki çatışmaya ilişkin İran tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

İran güçlerinin 8 Eylül'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait kampa düzenlediği saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.
İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1996'den bu yana Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda ikamet ediyor.

Haber Tarihi: 13 Ekim 2018 Cumartesi 11:53
  1. İran-Kürdistan Demokrat Partisi
  2. paveh

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