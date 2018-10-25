İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü
İran'ın Irak sınırında bulunan Servabad kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı. Olayda 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.25 Ekim 2018 Perşembe 15:15
ran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde Devrim Muhafızları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çatışma çıktı, olayda 2 asker öldürüldü.
Ülkenin batısında, Irak sınırı yakınlarında yer alan Servabad kentine bağlı Jeyvar köyünde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.
IRNA: 2 Devrim Muhafızı öldürüldü
İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.
Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaleti kırsalı, daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.
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