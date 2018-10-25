0553 313 94 23

İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü

İran'ın Irak sınırında bulunan Servabad kentinde kimliği belirsiz silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı. Olayda 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.

25 Ekim 2018 Perşembe 15:15
İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü

ran'ın batısındaki Kürdistan eyaletinde Devrim Muhafızları ile kimliği belirsiz silahlı kişiler arasında çatışma çıktı, olayda 2 asker öldürüldü.

Ülkenin batısında, Irak sınırı yakınlarında yer alan Servabad kentine bağlı Jeyvar köyünde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler ile Devrim Muhafızları arasında çatışma çıktı.

IRNA: 2 Devrim Muhafızı öldürüldü

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya göre, çatışmada 2 Devrim Muhafızı öldürüldü.

Ülkenin batısındaki Kürdistan eyaleti kırsalı, daha önce İran askerleri ile terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK militanları arasındaki çatışmalara sahne olmuştu.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2018 Perşembe 15:15
  1. Devrim Muhafızı
  2. Irak
  3. İran
  4. Kürdistan
  5. PJAK

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme! Kuyudan örnek alındı
    1. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş gelişme!..
    2. Bir milyon öğrenci iyilikte yarışıyor
    3. Kahve, çay, süt veya kolayla ilaç..
    4. Çin'den skandal! Cinayete..
    5. İphone sevdası, Trump'ın başını..
    6. Bakan Albayrak konuşuyor
    7. İran'da çatışma! 2 asker öldürüldü
    8. Merkez'in kararı sonrası dolar düşüşe..
    9. Şişen göz kapaklarına en iyisi gül suyu
    10. TEM'de kaza! İstanbul'da trafik durdu
    11. Siyonistler, iki Filistinli’yi katletti
    12. Suudiler, kuyuda aramaya izin vermedi!
    13. Şeftali bahçesindeki kazıda bulundu!..
    14. Bebeği pişikten korumak için...
    15. AP'den Suudi Arabistan için yaptırım..
    16. Fenerbahçe korkusu bu hale getirdi!..
    17. Bu haber Kemalistleri eğitmek amaçlı..
    18. Danıştay 8. Dairesi'nin "Andımız"..
    19. Suriyeli dede, Sultan Abdulhamid Han’ı..
    20. Sağlıklı ve uzun bir ömür için...
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    Ortaöğretim lisede devamsızlık kaç gün?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2018
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    Diyanet hac kayıtları hac kayıtları 2019 ne zaman
    MHP'den Melih Gökçek bombası!
    MHP'den Melih Gökçek bombası!