0553 313 94 23

İran'da çatışma! 11 ölü

İran'ın kuzeybatısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile "yabancı istihbarat servislerine bağlı" grup arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi öldürüldü.

11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:11
İran'da çatışma! 11 ölü

İran'ın kuzeybatısında Devrim Muhafızları Ordusu güçleri ile "bir grup silahlı terörist" arasında çıkan çatışmada 11 örgüt üyesi öldürüldü.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Uşnu sınır bölgesinden ülkeye sızma girişiminde bulunan yabancı istihbarat servislerine bağlı bir grup terörist arasında çatışma çıktığı" belirtildi. 

Çatışma sonucunda "11 teröristin öldürüldüğü çok sayıda teröristin yaralandığı" ifade edilirken İran tarafının kayıp verip vermediği hakkında bilgi paylaşılmadı.

Açıklamada, söz konusu terörist grubun ismi belirtilmezken çatışmaların yaşandığı bölge, daha önce terör örgütü PKK'nın İran kanadı PJAK ve "İran Kürdistan Demokrat Partisi"ne bağlı Peşmergeler ile İran askerleri arasında çatışmalara sahne olmuştu.

 

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2018 Cumartesi 12:11
  1. Ordu
  2. İran
  3. çatışma

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Donald Trump'ın kararının ekonomik olarak hiçbir anlamı yok"
    1. "Donald Trump'ın kararının ekonomik..
    2. Memur-Sen'den 'ortak hareket' çağrısı
    3. Apple CEO'su ile Donald Trump'ın..
    4. Kolları olmayan suçlu, araba..
    5. Başkan Erdoğan: Cevizdere Köprüsü 3-4..
    6. Müslüman olmayanlara kurban eti..
    7. İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!..
    8. Şırnak'ta operasyon! 4 PKK'lı terörist..
    9. Binali Yıldırım: Yaptırım kararları..
    10. Şanlıurfa'da TIR faciası! Yaşlı kadın..
    11. Bursa'da korkutan yangın! Ekipler..
    12. Ordu'da yürek yakan görüntü! Baba,..
    13. Altın ve dolarda son durum
    14. Adnan Oktar Ahmet Hakan’ı nasıl aldattı?
    15. İbrahim Kalın: ABD yönetimi Türkiye'yi..
    16. Trabzonspor haberleri doğruladı! Genç..
    17. Yıldırım'dan dolar açıklaması!
    18. 2 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına..
    19. Dolar ne zaman düşer?
    20. AK Partili isimden ekonomi..
    Dolar 6 TL'yi geçti
    Dolar 6 TL'yi geçti
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    İşte dolar neden yükseliyor? sorusunun cevabı
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Dolar 6 TL oldu, FETÖ'cü Michael Rubin yine sahnede! Ünlü ekonomistten Rubin gibilere tokat gibi cevap
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Mirgün Cabas'tan Türkiye'ye dolar tehdidi!
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı
    Fitch'ten Türkiye'ye, 'acil müdahale' çağrısı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret
    AK Partili Öznur Çalık'tan Muharrem İnce'yi çıldırtacak ziyaret