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İran'da casuslukla suçlanan 3 kişiye onar yıl hapis cezası

İkisi İran-İngiltere çifte vatandaşı 3 kişi, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle onar yıl hapse mahkum edildi

27 Ağustos 2019 Salı 11:36
İran'da casuslukla suçlanan 3 kişiye onar yıl hapis cezası

ANKARA (AA) - İran'da ikisi İran-İngiltere çifte vatandaşı 3 kişi, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle onar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, İran Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin İsmaili, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, İngiltere ve İsrail istihbarat servisleriyle bağlantılı oldukları iddiasıyla yargılanan Ares Emiri, Ali Cevheri ve Enuşe Aşuri'nin mahkumiyet kararlarının kesinleştiğini açıkladı.

İsmaili, geçen yıl İran'a akrabalarını ziyaret etmek için geldiği sırada gözaltına alınan ve casusluk suçlamasıyla yargılanan British Council çalışanı İran-İngiltere çifte vatandaşı Ares Emiri'nin "kültürel faaliyetler kisvesi altında yıkıcı faaliyetlerde bulunduğunun" tespit edildiğini, bu nedenle 10 yıl hapis ve iki yıl sosyal faaliyetlerden men cezasına mahkum edildiğini söyledi.

İsrail istihbarat servisi Mossad'la bağlantılı olduğu tespit edilen Ali Cevheri'nin de 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığını aktaran İsmaili, Cevheri'nin Devrim Muhafızları Ordusuna ait Hatemu'l Enbiya Yapı Karargahı bünyesinde görev yaptığına dikkati çekti.

İran-İngiltere çifte vatandaşı Enuşe Aşuri'nin de 10 yıl hapse mahkum edildiğini belirten İsmaili, "İsrail casusluk servisi Mossad'la bağlantılı Enuşe Aşuri, onlardan aldığı imkanlarla İran hakkında birçok istihbaratı Mossad'a aktardı." ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 11:36
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