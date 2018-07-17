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İran'da büyük operasyon! Hepsi yakalandı

İran güvenlik güçleri, Bandar Abbas şehrinde düzenlediği operasyonlarda sosyal medya sitesi Instagram üzerinden “uygunsuz” fotoğraf paylaşan 46 kişiyi gözaltına aldı.

17 Temmuz 2018 Salı 09:41
İran'da büyük operasyon! Hepsi yakalandı

İran polisi ülkenin güneyinde bulunan Bandar Abbas şehrinde düzenlediği operasyonlarda 8’i kadın 46 kişiyi uygunsuz fotoğraf paylaşmaktan gözaltına aldı.

Tutuklanan kişilerin genelde fotoğrafçı, güzellik salonu ve düğün salonu çalışanları oldukları açıklandı. Emniyet sözcüsü yaptığı açıklamada, "Organize halde, kültüre zarar verme amacıyla yapılmış bir eylemdir" dedi.

İran’da sosyal medya siteleri Facebook ve Twitter 2009’dan beri kullanmak yasak iken İran’ın ruhani lideri Ayetullah Hamaney’in resmi Twitter hesabı bulunuyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 09:41
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  2. Facebook
  3. twitter
  4. hamaney
  5. DÜNYA Haberleri

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  • she-ezshe-ez1 sa önce
    "Organize halde, kültüre zarar verme amacıyla yapılmış bir eylemdir" Sırf çarcaf giymediklerinden dolayı.. ...
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