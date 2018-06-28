İran'da büyük kriz! Toplu gözaltılar başladı

İran Lideri Ali Hamaney'in yargıya harekete geçme çağrısında bulunmasından bir gün sonra ekonomik sıkıntıları protesto eden Tahranlı bir grup esnaf gözaltına alındı.

Mehr Haber Ajansı'na göre, başkent Tahran'da basın toplantısı düzenleyen Tahran Başsavcısı Abbas Caferi Devletabadi, Büyük Çarşı'da meydana gelen protesto olaylarıyla ilgisi bulunan kişilerin gözaltına alındığını söyledi.

Devletabadi, "Çarşıyı birbirine katanlar esnafa yakışır kişiler değil. Bir grup 40 yıldan bu yana olmadığı şekilde çarşıyı birbirine kattı. Hiç böyle olmamıştı." dedi.



Son olaylara öncülük eden kişilerin belirlendiğini belirten Devletabadi, "Bunlar çarşıdan veya esnaftan değiller. Bu kişilerin bazı talepleri olabilir ama hiçbir talep karışıklık çıkartmayı doğru kılmaz" ifadelerini kullandı.



Devletabadi, gözaltına alınanların sayısı hakkında bilgi vermezken söz konusu kişilerin mahkemeye çıkana kadar serbest bırakılmayacaklarını sözlerine ekledi.



Meşhed kentinde Aralık 2017'de, ekonomik sorunlar sebebiyle başlayıp diğer kentlere yayılan ve 25 kişinin ölümüne sebep olan gösteriler hâlâ sıcaklığını korurken, pazartesi günü Tahran'da, kentin en önemli alış-veriş merkezlerinden biri olan Tahran Büyük Çarşısı'nın esnafı, ekonomik gidişatı gerekçe göstererek, kepenklerini kapatıp protesto düzenledi.



"Doların 10 bin tümen olmasına hayır" sloganları atan eylemciler gösteriyi meclis binası önüne taşıdı. Gösteriler aynı gün ve salı günü Kazvin, İsfahan, Reşt, Meşhed, Abadan, Kirmanşah ve Arak şehirlerine de sıçradı.



Polisle göstericiler arasında yer yer arbede yaşanırken bazı bölgelerde polise ait motosikletler ateşe verildi, rejim karşıtı "Kahrolsun diktatör" ve "Şah, ruhun şad olsun" sloganları atıldı.