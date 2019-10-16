İran’da büyük alçaklık! Türk bayrağını çiğnenmesi için yere yapıştırdılar İran’da bir mağaza Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için büyük bir alçaklığa imza attı. Mağazanın zeminine oradan geçenler tarafından çiğnenilmesi için Türk bayrağı çıkartmaları yapıştırıldı.

yeniakit.com.tr Türkiye’nin sınırlarının dibinde ABD destekli YPG/PKK terör ögütü tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Hristiyan dünyasının yanı sıra İran’danda tepki sesleri yükselmişti. Türk bayrağına büyük saygısızlık! İran’da harekata gösterilen tepki tahammül sınırlarını aştı. Ülkedeki bir mağaza Barış Pınarı Harekatını kendince protesto etmek için Türk Bayrağı çıkartmasını zemine yapıştırdı. Oradan geçenler tarafından şehitlerimizin emaneti olan şanlı bayrağımızın üzerine basıldı. Terör destekçisi küstah yaptığı alçaklığı bir de kameraya aldı.

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