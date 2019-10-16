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İran’da büyük alçaklık! Türk bayrağını çiğnenmesi için yere yapıştırdılar

İran’da bir mağaza Barış Pınarı Harekatı’nı protesto etmek için büyük bir alçaklığa imza attı. Mağazanın zeminine oradan geçenler tarafından çiğnenilmesi için Türk bayrağı çıkartmaları yapıştırıldı.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:04

 yeniakit.com.tr 

Türkiye’nin sınırlarının dibinde ABD destekli YPG/PKK terör ögütü tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı’na Hristiyan dünyasının yanı sıra İran’danda tepki sesleri yükselmişti.

Türk bayrağına büyük saygısızlık!

İran’da harekata gösterilen tepki tahammül sınırlarını aştı. Ülkedeki bir mağaza Barış Pınarı Harekatını kendince protesto etmek için Türk Bayrağı çıkartmasını zemine yapıştırdı. Oradan geçenler tarafından şehitlerimizin emaneti olan şanlı bayrağımızın üzerine basıldı.

Terör destekçisi küstah yaptığı alçaklığı bir de kameraya aldı.

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:04
  1. Barış Pınarı Harekatı
  2. İran
  3. Türk bayrağı

YORUM YAZ

  • TürkTürk6 dk önce
    Alçak şerefsizler. Bir gün elimize düşersiniz, size o gün bir tekme de biz vurmazsak namertiz.
  • hakan tekinhakan tekin6 dk önce
    İrandaki türk kardeşlerimiz bütün bunları göz önüne almalı ve bu devlete gereken cezayı kesmeli tepki koymalı hatta güney azerbaycan özgürlük istemeli iran çok alçak hiç dost değil zaten korkusu türk korkusu
  • milletmillet8 dk önce
    ......ler hilalden bile rahatsızlar .
  • Osmanli KürdüOsmanli Kürdü9 dk önce
    ulan insani cildirtmayin
  • VatandaşVatandaş14 dk önce
    Biz ne çektiysek dost bildiklerimizden ve kendi kendimizden çektik bu münafık çakallar sözde müslüman bunlarıhakkın dan ancak kendileri gibi alçak abd ve israil gelir ama hırlaşmaları bence gündem olsun Allah büyük göreceğiz
  • yazıYORUMyazıYORUM14 dk önce
    Orada yaşayan Azeri gardaşlarımız icabına bakar, bir kibritlik işi var, gerisi bummmm, yandı bitti kül oldu!
  • meyyidmeyyid15 dk önce
    iranın büyük çoğunluğu azeri türküdür.onlar neden bu duruma sessiz..en ufak boykot etseler o hain adam her yeri türk bayrağına boğar..
  • ÖnderÖnder22 dk önce
    Adam farisi değil.
  • MaraşlıMaraşlı25 dk önce
    Bu olmadı şimdi alçak acem uşakları , abd size kafayı taktığında ilk tepkiyi türkiye vermişti. Demekki siz hala akıllanmayacaksınız. Abd keferesinin iranı vurmak için savaş gemisi yollamasıda bahane imiş , herkes suriye için hazırlık yapıyor. Zaten daha israile bir taş attığınız görülmemiştir. mutacı takiyyeciler sizi

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