İran'da bu sabah 6 kişi idam edildi

İran devlet televizyonunun, Horasan-ı Rezevi Eyaleti'nin adli ve güvenlik makamlarına dayandırdığı haberine göre, gasp ve hırsızlık çetesi kurmak suçlamasıyla idam cezasına çarptırılan 6 kişinin hükmü bu sabah infaz edildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Horasan-ı Rezevi Merkez Savcısı Siyasi Güvenlikten Sorumlu Yardımcısı Hasan Haydari, 4 Nolu İslami İnkılap Mahkemesi'nin verdiği kararın ülkenin Yüksek Divan Mahkemesi tarafından onaylanmasının ardından cezanın infaz edildiğini belirtti.

'İDAMLAR İBRET OLMALIDIR'

Haydari, idam edilenlerin "ihtiyaç sahibi kişiler olmadıklarına" dikkati çekerek, "Çetenin başındaki kişi daha önce kuyumculuk yapıyordu, o yüzden çanta ticareti yapan kuyumcuları tanıyordu. Bu çete, son olarak Meşhed-Tahran arasında yolculuk yapan bir vatandaştan 4 kilo altın çaldı. İdamlar, başkalarının malında gözü olan, toplumun huzur ve güvenliğini bozan kişiler için de ibret olmalıdır." ifadelerini kullandı.