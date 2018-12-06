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İran'da bombalı terör saldırısı

İran'ın güneydoğusundaki Çabahar kentinde bir karakola düzenlenen bombalı saldırıda en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

06 Aralık 2018 Perşembe 10:57
İran'da bombalı terör saldırısı

ANKARA (AA) - İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletine bağlı Çabahar kentinde bir karakola düzenlenen bombalı terör saldırısında en az 3 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

İran devlet televizyonu, Çabahar kentindeki Rigi Caddesi'nde bulunan karakol yakınında bomba yüklü araçla saldırı olduğunu duyurdu.

Sistan ve Beluçistan Valisi Muhammed Hadi Maraşi, "Bu sabah Çabahar'daki bir karakola düzenlenen saldırı sonucunda çok sayıda kişi yaralandı." dedi.

Maraşi, saldırının bomba yüklü kamyonetle gerçekleştirildiğini belirtti.

İran devlet televizyonu ise saldırıda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 10:57
  1. çabahar
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  4. terör saldırısı

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