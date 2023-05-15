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Gündem İran'da birinci çıkan şaşırttı
Gündem

İran'da birinci çıkan şaşırttı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 00:17:00 -
İran'da birinci çıkan şaşırttı

Yurt dışında kullanılan oylarda dikkat çeken sonuçlar yaşandı. Buna göre Kemal Kılıçdaroğlu İran'da yüzde 53,92'lik oy oranıyla birinci çıktı.

Türkiye'nin kalbi seçimlerle birlikte atmaya devam ediyor.

Yurt içindeki oylarla birlikte yurt dışındaki oyların sayımı da sürüyor.

Yurt dışı oylarının sayımında ise sonucun merak konusu olduğu ülkelerden biri de İran olmuştu.

Kılıçdaroğlu birinci çıktı: Yüzde 53,92'lik oy oranı

Uzun yıllardır islami yönetimde olan İran'da şaşırtan bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre İran'da Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53,92 ile birinci oldu.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 42,86'da kaldı

Kılıçdaroğlu'nun ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 42,86 oy aldı.

Sinan Oğan ise yüzde 2,30'da kalırken, Muharrem İnce yüzde 0,92'lik oy aldı.

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