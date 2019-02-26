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İran'da Beşşar Esed gerginliği

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in Tahran'a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

26 Şubat 2019 Salı 02:38
İran'da Beşşar Esed gerginliği

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in Tahran'a yaptığı ziyaretin, bilgisi dışında gerçekleşmesi nedeniyle istifa ettiği ileri sürüldü.

İran'da yayın yapan "Entekhab" sitesinin haberine göre Cevad Zarif, site muhabirinin sorusuna kısa mesajla verdiği cevapta, "Bugün yapılan görüşmelerdeki fotoğraflardan sonra Cevad Zarif'in Dışişleri Bakanı olarak artık dünyada itibarı yoktur." ifadelerini kullandı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansının (ISNA) haberinde de Zarif'in, mesajında, Suriye'deki rejimin lideri Beşşar Esed'in dün İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile yaptığı görüşmeleri kastettiği öne sürüldü.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Ali Rıza Rahimi de yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa kararına tepki göstererek, şunları kaydetti:

"İkinci bir Zarif yok. Onun yerine gelecek kişi ya zarar verici idareye itaat edecek ya da devrimcilik adına birçok kazanımı yok edecek. Eğer Zarif'in istifası kesinleşirse bu içerideki muhaliflerin hançerinin etkili olduğu anlamına gelir. Yarın Mecliste Zarif'in istifasının perde arkasını ele alacağız."

Zarif'in katılmadığı görüşmeden yansıyan fotoğraf karelerinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin görülmesi dikkati çekmişti.

Zarif, dün resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görevine devam edemeyeceğini belirterek, "Aziz ve cesur İran milleti ile değerli yetkililere geride kalan 47 ay boyunca gösterdikleri nezaket için teşekkür ediyorum. Görev süresince yerine getiremediğim hizmetlerden ve eksikliklerimden dolayı samimiyetle özür dilerim. Esen kalın." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Abbas Musevi, İran resmi haber ajansı IRNA'ya yaptığı açıklamada, Zarif'in istifa ettiğini doğrulamış, Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Zarif'in istifasının Ruhani tarafından kabul edildiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirtmişti.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 02:38
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