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İran'da Beluçça yeni gazete çıkıyor

15 Ocak 2019 Salı 12:28
İran'da Beluçça yeni gazete çıkıyor

İSTANBUL (AA) - İran'da Beluçça yayımlanacak yeni gazete okurlarla buluşmak için gün sayıyor.

İrşad Bakanlığı'ndan gerekli izinleri alan "Ruç" isimli gazete, ülkenin güneyindeki Sistan-Beluçistan eyaletinde gelecek hafta yayın hayatına başlayacak. Gazete, Farsça ve Beluçça yayımlanacak.

Gazetenin Genel Yayın Yönetmeni Mahmud Berahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gazetenin isminin Beluç dilinde "gün" anlamına geldiğini ve günlük olarak yayımlamayı düşündüklerini söyledi.

İran'da daha önce Beluç dilinde yayımlanan gazeteler olduğunu hatırlatan Berahimi, "Beluçça ilk gazete 1997'de 'Ruzdera' adıyla çıktı ve 2000 yılına kadar yayın hayatına devam etti. Ardından çeşitli tarihlerde farklı isimler altında çıkan Beluç gazeteleri, Farsça ve Beluçça yayımlanmak üzere devletten izin aldı." dedi.

Beluç diliyle yayım yapan gazetelerin sınırlı olduğunu vurgulayan Berahimi, "Beluçça gazeteler ülkede konuşulan diğer dillere göre çok az. Kürdistan eyaletinde Farça-Kürtçe gazeteler için 180 lisans ve Azerbaycan eyaletinde Azerice-Farsça gazeteler için 490 lisans varken bizim ancak 4 veya 5 lisansımız var." ifadelerini kullandı.

İran, Pakistan ve Afganistan sınırlarının kesiştiği bölgede yaşayan Beluçlar, Sünni mezhebine mensup.

Etnik kökenleri hakkında tarihçilerin ortak bir görüş belirtmediği Beluçların bugün yaşadıkları bölgeye 14. yüzyılda Hazar Denizi kıyılarından göç ettikleri ifade ediliyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 15 Ocak 2019 Salı 12:28
  1. iran
  2. Mahmud Berahimi
  3. Ruç gazetesi
  4. Sistan ve Beluçistan

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