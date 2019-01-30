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İran'da baraj kapaklarının açılması sele neden oldu

Loristan eyaletinde baraj kapaklarının açılması sonucu derelerin taşmasıyla 300 evi su bastı

30 Ocak 2019 Çarşamba 10:34
İran'da baraj kapaklarının açılması sele neden oldu

İran'ın batısındaki Loristan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi için Dez baraj kapaklarının açılması sonucu derelerin taşmasıyla 300 evi su bastı.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Loristan Kriz Masası Başkanı, Gulamrıza Agamirzayi, Loristan eyaletine bağlı 11 ilçede sel felaketi yaşandığını ve 300 evi su bastığını söyledi.

Evlerini su basan ailelere acilen barınacakları yer tedarik edilmesi gerektiğini belirten Agamirzayi, selin verdiği maddi zararla ilgili çalışmaların devam ettiğini kaydetti.

- Huzistan'da 35 köy boşaltıldı

Öte yandan, Huzistan Kızılay Müdürü Ali Hudadadi, şu ana kadar Huzistan eyaletine bağlı Şuş ilçesinden 11, Şuşter'den 6, Deşt-i Azadigan'dan 12, Dezful ilçesinden 6 köy ve Refi kasabasının tahliye edildiğini söyledi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle pazartesi günü yine Dez ve Kerhe barajlarında oluşan fazla suyun tahliyesi sonucu Huzistan eyaletine bağlı Şuş, Dezful, Deşt-i Azadigan ve Şuşter ilçelerinde de sel meydana gelmişti.

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Haber Tarihi: 30 Ocak 2019 Çarşamba 10:34
  1. 300 ev zarar gördü
  2. Hurrem Abad
  3. iran
  4. Loristan eyaleti
  5. Sel Felaketi

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