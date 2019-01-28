İran'da baraj kapaklarının açılması sele neden oldu

İSTANBUL (AA) - İran'ın Huzistan eyaletinde etkili olan yağışlar nedeniyle oluşan fazla suyun tahliyesi amacıyla Dez ve Kerhe baraj kapaklarının açılması sonucu bazı ilçelerde sel meydana geldi. İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Huzistan Kızılay Cemiyeti Başkan Yardımcısı Sadık Selamet, sağanak yağışın son günlerde eyaleti etkisi altına aldığını söyledi. Selamet, şiddetli yağışlar nedeniyle Dez ve Kerhe barajlarında oluşan suyun tahliyesi sonucu Şuş, Dezful, Deşt-i Azadigan ve Şuşter ilçelerinde sel meydana geldiğini belirtti. Söz konusu ilçelerde eğitime ara verildiğini ifade eden Selamet, selden etkilenen bölge sakinleri için yardım çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Selin neden olduğu zarara dair henüz açıklama yapılmadı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.