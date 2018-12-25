İran'da bankacılık sistemine sızan 17 kişiye gözaltı

ANKARA (AA) - İran'da bankacılık ve döviz sistemine sızarak milyonlarca avro yolsuzluk yaptığı tespit edilen 17 kişi gözaltına alındı.

İran İstihbarat Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bankacılık ve döviz sistemine sızarak, sahte belgelerle resmi kurdan (4 bin 200 tümen) alınan dövizi serbest piyasada (11 bin tümen) satan bir şebekeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

Başkent Tahran, Sistan ve Beluçistan, Mazenderan, Kum, Kirman ve İsfahan eyaletlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 17 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların ürün ithal etme kisvesi altında hazırladıkları sahte belgelerle devletten resmi kurdan aldıkları dövizi hesaplarına aktardıktan sonra serbest piyasada sattıklarının tespit edildiği ifade edildi.

Şebeke üyelerinin ülkenin bankalarını milyonlarca avro dolandırdığı kaydedildi.



Nisan ayının başlarında 1 ABD dolarının 4 bin tümen seviyelerinden 6 bin 100 tümene fırlaması Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini harekete geçirmişti. İran Merkez Bankası, tümenin döviz kurlarına karşı değer kaybını önlemek amacıyla 10 Nisan'da doları 4 bin 200 tümen olarak sabitlemiş ancak serbest kur ile resmi kur arasındaki fark yolsuzluklarını da beraberinde getirmişti.

Devletin resmi kur üzerinden döviz tahsisi yaptığı bazı ithalatçıların serbest piyasa üzerinden ithal ettikleri ürünleri serbest kur üzerinden sattıkları ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine rejime yakınlığıyla bilinen Tahran'daki Büyük Çarşı esnafı kepenk kapatma eylemleri yapmıştı. Eylemlerin ardından İran lideri Ayetullah Ali Hamaney başta olmak üzere din adamları ve siyasiler birbiri ardından "yolsuzluğa karışanların en şiddetli şekilde cezalandırılması" çağrılarında bulunmuştu.

İran'da yolsuzluk suçlamasıyla yargılanarak idama mahkum edilen beş kişinin cezası infaz edilmişti.