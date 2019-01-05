İran'da bakan istifaları tartışmaya neden oldu

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, son üç ayda iki bakanın istifa etmesini ülkedeki sorunlar nedeniyle "kaçtıkları" şeklinde yorumlayan kesimlere tepki gösterdi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı ILNA'ya açıklama yapan Vaizi, bakanların ülkedeki sorunlar nedeniyle sorumluluktan kaçtığı için istifa ettiklerine yönelik ülke medyasında yer bulan iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Vaizi, "Bakanların ülkedeki sorunlar nedeniyle istifa ederek kaçtıklarını söylüyorlar. Bu kesinlikle doğru değil. Hiçbir bakan kaçarak hükümetin içini boşaltmış değildir." ifadesini kullandı.

Kabine üyelerinin tamamının liyakatli kişiler olduğunu söyleyen Vaizi, "Bir bakan giderse diğeri gelir. Bu ne kaçmaktır ne de o kişinin zaafıdır." diye konuştu. Vaizi ayrıca, istifanın her ülkede yaşandığına dikkati çekerek, bakanların istifasının siyasi bir amaç taşımadığını söyledi.

Hükümetin yalnızca ülkeyi ilgilendiren sorunların çözümüyle meşgul olduğunu anlatan Vaizi, yeni bakanların göreve gelmesinin doğal bir süreç olduğunu sözlerine ekledi.

- İran'da son üç ayda iki bakan istifa etti

İran Ulaştırma ve Şehircilik Bakanı Abbas Ahundi, 20 Ekim'de hükümetle bakanlık arasında yaşanan kentsel dönüşüm ve ekonomik yöntemlerden kaynaklı ihtilaflar nedeniyle istifa etmişti.

Sağlık Bakanı Hasan Gazizade Haşimi de Sağlık Bakanlığına bütçeden ayrılan paya tepki göstererek 3 Ocak'ta istifa etmişti.

Haşimi, "35 trilyon tümeni yozlaşmış finans ve kredi kuruluşlarına harcadılar. Planlama ve Bütçe Kurumu, Sağlık Gelişim Planı için ise sadece 16 trilyon tümen verdi. Ne büyük bir iyilik!" eleştirisini dile getirmişti.

Bakanların istifası, İran medyasında ülkedeki sorunlar nedeniyle "kaçtıkları" şeklinde yorumlanmıştı.





