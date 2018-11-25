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İran'da "Azerbaycan Türkçesi Dil Akademisi" talebi

İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, meclisteki Türk milletvekillerinin "Azerbaycan Türkçesi Dil Akademisi"nin kurulması talebinde bulunduklarını söyledi

25 Kasım 2018 Pazar 12:49
İran'da "Azerbaycan Türkçesi Dil Akademisi" talebi

İSTANBUL (AA) - İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi, meclisteki Türk milletvekillerinin, "Azerbaycan Türkçesi Dil Akademisi"nin kurulması talebinde bulunduklarını belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Uluslararası Aşıklar Şöleni açılış konuşmasında Beygi, "Azerbaycan eyaleti milletvekilleri hükümetin Azeri Türkçesi Dil Akademisi açması konusundaki taleplerinde kararlı." dedi.

Söz konusu akademinin ülkedeki Azeri Türklerin kültür, sanat ve edebiyat mirasını korumada önemli bir yere sahip olacağına işaret eden Beygi, "Akademinin kurulmasına hükümet önem vermelidir. Milletvekilleri olarak bizler konunun takipçisi olacağız." diye konuştu.

Tebriz kentinde "Aşıklar, Şefkat Peygamberiyle Tek Ses" adıyla dün açılış programı gerçekleştirilen Uluslararası Aşıklar Şöleni'ne Türkiye, İran, Azerbaycan ve Gürcistan'dan yaklaşık 300 aşık katılıyor. Şölen, salı gününe kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 12:49
  1. Azerbaycan Türkçesi Dil Kültür Merkezi
  2. İran Meclisi Tebriz Milletvekili Ahmed Ali Rıza Beygi
  3. Uluslararası Aşıklar Şöleni

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