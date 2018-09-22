İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var
İran'da askeri geçiş sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bilgisi geldi.22 Eylül 2018 Cumartesi 09:13
İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar var.
İran Devlet Televizyonu, olayı "Tören sırasında çok sayıda silahlı saldırgan ateş açmaya başladı. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı" ifadeleriyle duyurdu.
Saldırıya ilişkin devlet yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
ÜLKE GENELİNDE ASKERİ TÖRENLER DÜZENLENİYOR
İran’da kutsal savunma haftasının ilk günü nedeniyle Devrim Muhafızları ve Ordu tarafından başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin bütün eyaletlerinde askeri geçiş töreni düzenlenmeye başladı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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