İran'da terör saldırısı! Ölü ve yaralılar var

İran'ın Ahvaz kentinde askeri geçiş sırasında terör saldırısı düzenlendi. Saldırıda ölü ve yaralılar var.

İran Devlet Televizyonu, olayı "Tören sırasında çok sayıda silahlı saldırgan ateş açmaya başladı. Çok sayıda kişi öldü ve yaralandı" ifadeleriyle duyurdu.

Saldırıya ilişkin devlet yetkililerinden henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ÜLKE GENELİNDE ASKERİ TÖRENLER DÜZENLENİYOR

İran’da kutsal savunma haftasının ilk günü nedeniyle Devrim Muhafızları ve Ordu tarafından başta başkent Tahran olmak üzere ülkenin bütün eyaletlerinde askeri geçiş töreni düzenlenmeye başladı.

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