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İran'da art arda 20 deprem! Onlarca yaralı var

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Ruyder ilçesinde sabah saatlerinde 5,7 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Ülkenin batısındaki Kirmanşah eyaletine bağlı Taze Abad ilçesinde de 5,9 büyüklüğünde bir deprem oldu. 5,9 şiddetindeki depremde 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

22 Temmuz 2018 Pazar 15:41
İran'da art arda 20 deprem! Onlarca yaralı var

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Ruyder ilçesi olan depremin yerel saatle 09.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına dair henüz açıklama yapılmazken, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi.

İKİNCİ DEPREM: 40 YARALI

Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezi, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremin yerel saatle 14.37'de, yerin 8 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

Kirmanşah Eyalet Valisi Huşeng Bazvend, merkez üssü Taze Abad ilçesi olan depremde yaralananların sayısını 40 kişi olarak açıkladı.  

İranlı Öğrenciler Ajansı ISNA'ya konuşan Bazvend, sarsıntının kırsal bölgelerdeki bazı evlerde hasara yol açtığını sözlerine ekledi.

Depremin ardından bir saat içinde 20 artçı sarsıntı yaşanan bölgede arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2018 Pazar 15:41
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