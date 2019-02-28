İran'da antik döneme ait 7 parça eser ele geçirildi İran'ın Hürmüzgan eyaletinde tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, Pers İmparatorluğu dönemine ait olduğu tespit edilen 7 heykel yakalandı

ANKARA (AA) - İran'da tarihi eser kaçakçılarına düzenlenen operasyonda, Ahamenişler (Pers İmparatorluğu) dönemine ait 7 parça tarihi eser ele geçirildi. Hürmüzgan Emniyet Müdür Vekili Abbas Ali Bihdaniferd, basına yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin istihbarat üzerine Rudan ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenlediğini açıkladı.

Operasyonda iki tarihi eser kaçakçısının gözaltına alındığını aktaran Bihdaniferd, 7 milyar riyal (yaklaşık 166 bin dolar) değerinde olduğu tespit edilen antik döneme ait 7 heykelin ele geçirildiğini belirtti. Behdaniferd, Kültürel Miras Kurumu uzmanları tarafından incelenen tarihi eserlerin, M.Ö. 550-330 yıllarında hüküm süren Pers İmparatorluğu dönemine ait olduğunun tespit edildiğini kaydetti.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.