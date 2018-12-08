İran'da antik döneme ait 106 parça eser ele geçirildi

ANKARA (AA) - İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletinde bir tarihi eser kaçakçısına yönelik düzenlenen operasyonda İran'daki antik dönem uygarlıklarından Selevkos ve Part İmparatorlukları dönemlerine ait olduğu tespit edilen 106 parça tarihi eser ele geçirildi.

İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Teşkilatı'nın Koruma Birimi Komutanı Emir Rahmetullahi, basına yaptığı açıklamada, Kirmanşah'a bağlı Hersin ilçesinde bir tarihi eser kaçakçısına yönelik operasyon düzenlendiğini söyledi.

Operasyonda Gılgamış heykeli, bronz kase, kilden yapılmış kupa şeklinde heykel ve çok sayıda sikke olmak üzere antik döneme ait 106 parça eserin ele geçirildiğini aktaran Rahmetullahi, eserleri satmaya çalışan kaçakçının gözaltına alındığını belirtti.

Rahmetullahi, "Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu uzmanlarının teknik incelemesinde eserlerin Selevkos İmparatorluğu (MÖ 312-MÖ 63) ve Part İmparatorluğu (Eşkaniler) (MÖ 247-MS 224) dönemlerine ait olduğu tespit edildi." dedi.



