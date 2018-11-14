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İran'da Vahid Mazlumin ve iş birlikçisi idam edildi

İran'da altın piyasasını "manipüle etmek için iki ton altın stoklamakla" suçlanan "Altın Sultanı" lakaplı Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi'nin idam edildiği bildirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
İran'da Vahid Mazlumin ve iş birlikçisi idam edildi

İran'da altın piyasasını manipüle etmek için iki ton altın stoklamakla suçlanan "Altın Sultanı" lakaplı Vahid Mazlumin ile iş birlikçisi olarak adlandırılan Muhammed İsmail Kasımi idam edildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, mahkeme tarafından "yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla idama mahkum edilen kamuoyunda "Altın Sultanı" olarak bilinen Mazlumin ile iş birlikçisi Kasımi'nin cezaları sabaha karşı Tahran'da infaz edildi.

Suçlamalar

Mazlumin, ülkenin döviz ve altın piyasasını manipüle etmek için iki ton (yaklaşık 250 bin adet) altın stokladığı gerekçesiyle 4 Temmuz'da gözaltına alınmıştı. Bu yüzden ülke medyasında "Altın Sultanı" olarak adlandırılan Mazlumin, yargılandığı davada kendisine yöneltilen "ekonomik sistemi bozmaya yönelik yolsuzluk ağı kurmak, bu ağı yönetmek ve ülke çapında büyük oranda yasa dışı şekilde izinsiz para ve döviz işlemleri yapmak üzere yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamalarının mahkeme heyeti tarafından sabit görülmesi üzerine idama mahkum edilmişti.

Mazlumin'in iş birlikçisi olarak adlandırılan Kasımi de "çete üyesi olmak ve yasa dışı işlemlerle ülkenin finansal ve ekonomik sistemini bozmak yoluyla yeryüzünde fesat çıkarmak" suçlamasıyla yargılanmış ve ölüm cezasına çarptırılmıştı.

21 Ekim'de kesinleşmişti

İki mahkumun cezaları 21 Ekim'de Yüksek Mahkeme tarafından onaylanarak kesinleşmişti.

Tahran Emniyet Müdürü Hüseyin Rahimi, geçen ay yaptığı açıklamada, altın ve döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları gerekçesiyle şu ana kadar 147 kişinin gözaltına alındığını belirtmişti.

Yargı Erki Sözcüsü Gulam Hüseyin Muhsini Ejei ise döviz piyasasında yolsuzluk ve manipülasyon yaptıkları tespit edilen 45 kişinin tutuklandığını açıklamıştı.

İran Merkez Bankası Döviz Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmed Irakçi de 5 Ağustos'ta yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 11:05
  1. Altın Sultanı
  2. Vahid Mazlumin
  3. Muhammed İsmail Kasımi
  4. İran
  5. idam cezası
  6. idam

YORUM YAZ

  • mazlummazlum48 dk önce
    bizde idam isteriz lafta değil gerçek idam
  • FerhatFerhat1 sa önce
    Iran Türkiye gib ibati ülkelerinin vasiyeti altinda olan bir ülke degil. Iran kendi halkininmilli degerlerini ve milli hukuk sitemi ile yönetilen anti emperyalist bir ülke. Türkiye irandan ders almali ve batinin masasi oyuncagi olmaktan kurtulmali. Türkiyede Teröre ve cocuk tecavüzcülerine müsammahe gösteriyor cünkü bati li aga babalari böyle istiyor.
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