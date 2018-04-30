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İran'da akıllara durgunluk veren olay! Maçı izlemek için erkek kılığına girdiler

İran'da Persepolis takımının şampiyonluk maçını kaçırmak istemeyen kadın taraftarlar, stada girebilmek için erkek kılığına girdiler ve yasağı deldiler.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:29
İran'da akıllara durgunluk veren olay! Maçı izlemek için erkek kılığına girdiler

İran'da Persepolis - Sepidrood maçında stadyumda ilginç görüntüler oluştu. Persepolis takımının şampiyonluk maçını kaçırmak istemeyen İranlı kadın taraftarlar, İran'da kadınların stadyuma girme yasağını erkek kılığına girerek deldiler.

BIYIK, SAKAL VE KAŞ MAKYAJI

Takma bıyık, sakal ve kaş kullanıp erkek kıyafeti giyen kadınlar, polis kontrolünden geçerek stadyumdaki yerlerini aldılar. Kadın taraftarların fotoğrafları maçın ardından ortaya çıkarken Persepolis, karşılaşmayı 3-0 kazanıp şampiyon oldu.

GEÇEN AY STADYUMA GİREN KADINLAR TUTUKLANMIŞTI

Uzun yıllar boyunca İran'da kadınların stadyuma girip futbol maçı izlemesi yasak. 2012 yılından itibaren de kadınların voleybol maçlarına gitmesi yasaklanmıştı. Mart ayında stadyuma girmeye çalışan 35 kadın taraftar, polis tarafından tutuklanmıştı.

 

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:29
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