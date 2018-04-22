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İran'da Ahmedinejad'a ikinci operasyon

İran eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesinin Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Hüseyin Haydari'nin gözaltına alındığı bildirildi.

22 Nisan 2018 Pazar 14:31
İran'da Ahmedinejad'a ikinci operasyon

Dolatebahar haber sitesinden yapılan açıklamada, Genel Yayın Yönetmeni Haydari'nin öğle saatlerinde emniyet güçleri tarafından evinde gözaltına alındığı belirtildi.

Haberde Haydari'nin gözaltına alınma sebebine dair bilgiye yer verilmedi. Dolatebahar internet haber sitesi, Ahmedinejad'ın İran yönetimine yönelik eleştirilerini yayınlamakla ön plana çıkıyordu.

Yine bir süre önce Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bekayi ile İsfendiyar Rahim Meşai "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 14:31
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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