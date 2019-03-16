0553 313 94 23

İran'da Afganistan barış müzakereleri ele alındı

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif:- "Afganistan hükümeti, bu ülke halkının temsilcisi olarak karar alıcı makamdır"

16 Mart 2019 Cumartesi 17:40
İran'da Afganistan barış müzakereleri ele alındı

TAHRAN (AA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Afganistan hükümeti, bu ülke halkının temsilcisi olarak karar alıcı makamdır." ifadesini kullandı.

İran Dışişleri Bakanlığı sitesinde yayımlanan açıklamaya göre Zarif, başkent Tahran'da Afganistan Yüksek Barış Şurası Genel Sekreteri ve Cumhurbaşkanı Barış Özel Temsilcisi Muhammed Ömer Davutzey ile görüştü.

Zarif ile Davutzey, Afganistan'daki barış görüşmeleri ve iki ülke arasındaki iş birliğinin geliştirilmesini ele aldı.

Afganistan'daki barış ve istikrarın önemine vurgu yapan Zarif, ülkede tüm konularla ilgili son görüşün millete ait olması gerektiğine dikkati çekti. Zarif, şunları kaydetti:

"Afganistan hükümeti bu ülke halkının temsilcisi olarak karar alıcı makamdır. İran sürekli olarak Afganistan hükümeti ve halkına yardım etme çabası içinde olmuştur."

Davutzey de ülkesindeki barış müzakerelerinin hükümet tarafından yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 17:40
  1. Afganistan
  2. iran
  3. Zarif

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
    1. Hareketli Spor Maketleri Sergisi açıldı
    2. 35 kişinin yaralandığı kazayı yapan..
    3. İhracatta ’Tasarım’, ’markalaşma’ ve..
    4. AK Parti Genel Sekreteri Şahin:..
    5. Spor Toto Süper Lig: Akhisarspor: 2 -..
    6. AGD’den Yeni Zelanda’daki ırkçı..
    7. Spor Toto 1. Lig: Giresunspor: 0 -..
    8. Orman turnuvasında kazanan Giresun
    9. Futbolcu Jacques Faty Azez'deki..
    10. Maçın ardından
    11. "Elektronik çek ve bono uygulamasını..
    12. İbrahim Kalın: "Bu sapık, cani katilin..
    13. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    14. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tüm dünyanın..
    15. Alan ” Yıllardır aç kaldığımız..
    16. TFF 3. Lig: Muğlaspor:1 Anagold 24..
    17. Maçın ardından
    18. Aliyev biri Türk 399 mahkumu affetti
    19. Erkeklerden estetiğe rağbet
    20. Erdoğan: "(Yeni Zelanda'daki saldırıyı..
    21. AK Parti Çorum İl Başkanı Ahlatcı;..
    22. Tekerlekli Sandalye Tenis Kültürpark..
    23. Yeni Zelanda'da iki camiye terör..
    24. Yeni Zelanda'daki iki camiye..
    25. Okan Buruk: “Önümüzde önemli fırsatlar..
    26. "Herkese yüzme öğreteceğiz"
    27. Başkan Karaosmanoğlu’ndan İHA’ya veda..
    28. Bakan Ersoy’dan Gemlik Belediye Başkan..
    29. Ordu-Giresun Havalimanında ulaşıma sis..
    30. Adliyeden çıkarılan zanlıya papalı..
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    CHP'nin yönettiği ilçede afişler kesiliyor
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Cami saldırısının yeni görüntüsü ortaya çıktı!
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Fırsatçılar iş başında! Irak ve İran'ı duyunca zam yaptılar
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda olayı sonrası Ekşi Sözlük'te büyük skandal!
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var
    Yeni Zelanda'da camiye saldırı! Çok sayıda şehit var

    Günün Karikatürü

    16 mart 2019
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristin silahında dikkat çeken detay
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler
    Camiye saldıran teröristten Trump ile ilgili dikkat çeken sözler